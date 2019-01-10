Женская ссора довела до смертного боя в Приморье
В Находке перед судом предстанет приморец, обвиняемый в жестоком избиении обидчицы своей возлюбленной
Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против судимого гражданина Р. На этот раз его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, преступление совершено в конце октября 2018 года.
Во время конфликта, возникшего из-за оскорблений в адрес сожительницы фигуранта, рецидивист жестоко избил обидчицу, а также не меньше трех раз ударил ее головой об пол.
В результате женщина получила кровоизлияния в мозг, перелом нижней челюсти. От наступившего отека мозга потерпевшая умерла. Сейчас уголовное дело ушло в суд.