Женская ссора довела до смертного боя в Приморье

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:58:43+03:00

В результате женщина получила кровоизлияния в мозг, перелом нижней челюсти

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В Находке перед судом предстанет приморец, обвиняемый в жестоком избиении обидчицы своей возлюбленной

Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против судимого гражданина Р. На этот раз его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, преступление совершено в конце октября 2018 года.

Во время конфликта, возникшего из-за оскорблений в адрес сожительницы фигуранта, рецидивист жестоко избил обидчицу, а также не меньше трех раз ударил ее головой об пол.

В результате женщина получила кровоизлияния в мозг, перелом нижней челюсти. От наступившего отека мозга потерпевшая умерла. Сейчас уголовное дело ушло в суд.