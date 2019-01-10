Будущих мам Владивостока ждут на молебен

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:18:38+03:00

Будущие мамы, готовящиеся к рождению ребенка, и особенно первенца, испытывают не только радостное волнение, но и объяснимый страх

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Молебен «Помощница в родах» пройдет в пятницу, 11 января, в консультации роддома №3 Владивостока.

Молитву перед иконой Божией Матери «Помощница в родах» прочитает иерей храма Святителя Николая Чудотворца Павел Иванчин.

Участвовать в службе смогут ожидающие малыша женщины независимо от района проживания.

Как отметила главврач третьего роддома Светлана Сагайдачная, православный обряд в стенах медучреждения очень важен для психологической поддержки пациенток. Будущие мамы, готовящиеся к рождению ребенка, и особенно первенца, испытывают не только радостное волнение, но и объяснимый страх. Многим обращение к Богу дает возможность успокоиться и обрести уверенность в себе.

Молебен состоится в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, первый этаж) в пятницу, 11 января. Начало — в 14 часов 30 минут. Приглашаются все желающие.