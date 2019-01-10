Загулявший приморец катался по Артёму с музыкой и кортежем ДПС

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:11:47+03:00

В недавнем прошлом мужчина уже привлекался за пьяную езду и отбывал административный арест

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В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении любителя пьяной езды.

Патрулируя район улицы Кирова, экипаж дорожно-патрульной службы ОМВД по Артему обратил внимание на автомашину, которая резко выехала из двора на проезжую часть. В салоне были открыты окна, громко играла музыка.

Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить транспорт. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил опасную езду: виляя из стороны в сторону по проезжей части, он то и дело выезжал на обочину.

Когда авто остановилось на светофоре, инспектор ДПС открыл дверь. Однако несмотря на это водитель попытался уехать. Мужчину все же задержали.

За рулем находился 32-летний житель Артема. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в его крови. На правонарушителя составили протоколы по двум статьям КоАП РФ — за нетрезвое вождение и за неподчинение сотруднику МВД.

Установлено, что приморец уже привлекался за пьяную езду и отбывал административный арест.

Против злостного нарушителя ПДД возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает как штраф до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы до 2 лет.