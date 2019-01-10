Получателей льготной ипотеки в Приморье стало ещё больше

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:41:41+03:00

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Администрация Приморья изменила программу «Доступная ипотека». Теперь получить льготный займ могут представители еще двух категорий граждан.

Как пояснили в краевой Корпорации развития жилищного строительства, с января наряду с бюджетниками участвовать в программе могут также трудящиеся оборонно-промышленного комплекса и авиапредприятий, обслуживающих внутрикраевые рейсы.

«Изначально получить льготную ипотеку с господдержкой могли только врачи, учителя, работники культуры, государственные и муниципальные служащие. С октября по декабрь 2018 года мы выдали таким гражданам более 60 кредитов. Но, как и предполагалось с самого начала, список льготников расширяется. Уверен, что это поможет многим приморцам решить жилищный вопрос и простимулирует строительную отрасль», — подчеркнул гендиректор корпорации Роман Чернявский.

Напомним, «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморья, чтобы обеспечить жильем бюджетников и привлечь новые кадры. Стоит отметить, что Приморский край стал первым регионом Дальнего Востока, разработавшим и принявшим программу. Базовая ставка по ней зависит от суммы займа.

С октября 2018 года корпорация выдала 67 ипотечных займов с процентной ставкой от 5,5%, принято 167 заявок. Наиболее распространена программа во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Среди самых активных заемщиков — врачи и учителя.

С программой «Доступная ипотека» и условиями участия можно ознакомиться на сайте, а также по телефону: 8 (800) 250-72-10.