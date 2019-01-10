Новые фоторадары на дорогах Приморья перешли в рабочий режим
Госавтоинспекция Приморья перевела фоторадары «Крис-П» в рабочий режим.
Как сообщили в пресс-службе приморской Госавтоинспекции, фоторадарный комплекс «Крис-П» стоит на балансе «Примгосавтонадзора». Его специалисты настроили оборудование и обучили сотрудников.
Вместе с приморским Управлением Госавтоинспекции определены аварийно-опасные участки проезжей части, согласованы схемы установки приборов, механизм передачи данных о нарушениях в Центр автоматической фиксации административных правонарушений.
С 10 января фоторадарный комплекс «Крис-П» переведен в рабочий режим. Теперь он фиксирует превышения скорости в местах концентрации ДТП. Приборы будут устанавливаться в Надеждинском районе и Владивостоке.