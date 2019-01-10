2019-01-10T11:54:09+03:00
Общество

Новые фоторадары на дорогах Приморья перешли в рабочий режим

Приборы будут устанавливаться в Надеждинском районе и Владивостоке
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Госавтоинспекция Приморья перевела фоторадары «Крис-П» в рабочий режим.

Как сообщили в пресс-службе приморской Госавтоинспекции, фоторадарный комплекс «Крис-П» стоит на балансе «Примгосавтонадзора». Его специалисты настроили оборудование и обучили сотрудников.

Вместе с приморским Управлением Госавтоинспекции определены аварийно-опасные участки проезжей части, согласованы схемы установки приборов, механизм передачи данных о нарушениях в Центр автоматической фиксации административных правонарушений.

С 10 января фоторадарный комплекс «Крис-П» переведен в рабочий режим. Теперь он фиксирует превышения скорости в местах концентрации ДТП. Приборы будут устанавливаться в Надеждинском районе и Владивостоке.

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