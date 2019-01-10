Руководитель Дальрыбвтуза сменился во Владивостоке
С 9 января приказом главы Росрыболовства Ильи Шестакова врио ректора Дальрыбвтуза назначен Олег Щека.
Ранее Щека занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности, а сам университет возглавлял Николай Зорченко, известный как многолетний капитан "Паллады".
Олег Щека выпустился из ДВГУ в 1986 году по специальности «физика», он доктор физико-математических наук, профессор. После аспирантуры НГУ в 1989 году работал в ДВГУ, ДВГТУ, ДВФУ, институтах ДВО РАН.
При Сергее Дарькине с 2008 по 2010-й годы работал в администрации Приморья — директором департамента международного сотрудничества и туризма.
В 2013 году назначен ио проректора ДВФУ по науке и инновациям.
С 2018-го — проректор по научной и инновационной деятельности Дальрыбвтуза.