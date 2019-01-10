2019-01-10T12:24:12+03:00
Общество

Руководитель Дальрыбвтуза сменился во Владивостоке

Ведущий отраслевой вуз Дальнего Востока в последние годы забывает о твердой начальственной руке - один врио сменяет другого
Игорь СОРОКИН
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С 9 января приказом главы Росрыболовства Ильи Шестакова врио ректора Дальрыбвтуза назначен Олег Щека.

Ранее Щека занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности, а сам университет возглавлял Николай Зорченко, известный как многолетний капитан "Паллады".

Олег Щека выпустился из ДВГУ в 1986 году по специальности «физика», он доктор физико-математических наук, профессор. После аспирантуры НГУ в 1989 году работал в ДВГУ, ДВГТУ, ДВФУ, институтах ДВО РАН.

При Сергее Дарькине с 2008 по 2010-й годы работал в администрации Приморья — директором департамента международного сотрудничества и туризма.

В 2013 году назначен ио проректора ДВФУ по науке и инновациям.

С 2018-го — проректор по научной и инновационной деятельности Дальрыбвтуза.

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