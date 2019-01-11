2019-01-11T00:30:30+03:00
Общество

Приморцам не придётся мёрзнуть в последний день рабочей недели

Температура воздуха во Владивостоке от -3 до -5°C
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.nat-geo.ru/photo/526871/Фото:http://www.nat-geo.ru/photo/526871/
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Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умереный. Температура воздуха -2...-13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

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