Приморцам не придётся мёрзнуть в последний день рабочей недели
Температура воздуха во Владивостоке от -3 до -5°C
Фото:http://www.nat-geo.ru/photo/526871/
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Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умереный. Температура воздуха -2...-13°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.