Тусовщик из Находки залез в чужую машину погреться, но угодил под суд

11 Янв. 2019 2019-01-11T02:08:03+03:00

Он гулял по осенним улицам без верхней одежды и замёрз

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В Находке перед судом предстанет тусовщик, который залез в чужое авто, чтобы согреться.

По версии следствия, в конце октября 2018 года пьяный мужчина возвращался из развлекательного заведения. Верхней одежды на нём не было, поэтому когда он встретил припаркованный Toyota Tow Ace на улице Михайловской, то недолго думая разбил в машине стёкла и залез внутрь, чтобы согреться.

Прокуратура Находки утвердила обвинение по уголовному делу по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Свою вину фигурант дела полностью признал и добровольно возместил ущерб.

Дело направлено в суд на рассмотрение.