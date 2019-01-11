2019-01-11T02:08:03+03:00
Общество

Тусовщик из Находки залез в чужую машину погреться, но угодил под суд

Он гулял по осенним улицам без верхней одежды и замёрз
Софья КУЧИНА
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Фото: http://твгород.рф/news/item/18917-blagoveshchenets-razbil-steklo-patrulnogo-avto-i-otpravilsya-za-reshjotkuФото: http://твгород.рф/news/item/18917-blagoveshchenets-razbil-steklo-patrulnogo-avto-i-otpravilsya-za-reshjotku
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В Находке перед судом предстанет тусовщик, который залез в чужое авто, чтобы согреться.

По версии следствия, в конце октября 2018 года пьяный мужчина возвращался из развлекательного заведения. Верхней одежды на нём не было, поэтому когда он встретил припаркованный Toyota Tow Ace на улице Михайловской, то недолго думая разбил в машине стёкла и залез внутрь, чтобы согреться.

Прокуратура Находки утвердила обвинение по уголовному делу по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Свою вину фигурант дела полностью признал и добровольно возместил ущерб.

Дело направлено в суд на рассмотрение.

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