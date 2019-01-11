За серийные кражи воришке из Приморья грозит шесть лет тюрьмы

11 Янв. 2019 2019-01-11T02:58:12+03:00

Он взамывал гаражи и обкрадывал частные дома в Уссурийске

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Житель Уссурийска обратился в полицию, когда обнаружил, что из его гаража на улице Колхозной исчезли автомобильные колёса. Ущерб он оценил в 24 тысячи рублей.

Прибыв на место, полицейские опросили возможных свидетелей и установили, что дверь воришка не взламывал, а открыл ключом.

По горячим следам стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого.43-летний приморец признался в краже и рассказал, что похищенное уже не вернуть- колёсами он распорядился по собственному усмотрению. Более того, оказалось, что дважды он обкрадывал частные дома и один раз украл сумку с деньгами и документами. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 208 тысяч рублей.

Сейчас полиция проверяет не причастен ли фигурант и к другим преступлениям. Следственное подразделение отдела МВД по Уссурийску возбудило четыре уголовных дела о серийных кражах, которые соединены в одно производство.

Злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит лишиться свободы на срок до шести лет.