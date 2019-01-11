Приморцев едва не напоили маститным молоком
В сыром молоке от производителя из Михайловского района специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение уровня соматических клеток.
Анализ показал, что в партии молока весом 4200 литров содержание соматических клеток превышено в 1,6 раз. Существует вероятность, что на молочной ферме нарушали санитарно-ветеринарные правила.
Отметим, что соматические клетки – это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Из-за превышения этого норматива молоко становится менее термоустойчивым, ухудшаются его технологические свойства.
Информацию о нарушении передали в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.