АО «Восточный Порт» перечислило 3,5 млрд рублей налогов в 2018 году

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:05:50+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», в 2018 году перечислил налоги в размере 3,5 млрд рублей в бюджеты разных уровней, что на 1 млрд больше по сравнению с показателем 2017 года.

2,4 млрд рублей налогов направлены в краевой бюджет, 319 млн рублей перечислены в федеральный и 267 млн рублей — в бюджет Находкинского городского округа.

Дополнительно в 2018 году АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» инвестировали более 53 млн рублей в социальные программы Находкинского городского округа. Средства распределены по нескольким приоритетным направлениям: поддержка больниц, школ, спортивных клубов, учреждений культуры, благоустройство и озеленение городских территорий.

АО «Восточный Порт» является крупнейшим градообразующим предприятием, основным налогоплательщиком и работодателем Находкинского городского округа. В настоящее время на предприятии работают более 1 700 человек — жители Находкинского городского округа, Партизанского района и Владивостока. С вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — количество рабочих мест возрастет до 2 290, прогнозируемый грузооборот увеличится с 24 до 40 млн тонн угля, а налоговые отчисления компании до 6 млрд рублей в год.

АО «Восточный Порт» обеспечивает приток стабильных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, способствуя реализации социальных проектов Врангеля, Находки и Приморского края. Расположение терминала в промышленной зоне в отдалении от жилых массивов позволяет предприятию расти, а высокотехнологичные производственные процессы и реализация комплексной экологической программы обеспечивают экологически безопасную перевалку угля и предупреждают отрицательное воздействие производства на уникальную природу региона и здоровье его жителей», — отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.