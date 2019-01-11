2019-01-11T05:23:38+03:00
Общество

Лед тронулся: излюбленное место приморских рыбаков стало смертельно опасным

Любителям наваги пришлось экстренно эвакуироваться с насиженных мест
Пётр КАМУШКИН
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Зима в этом году слишком теплая - поэтому море так и не смогло промерзнуть. Фото: dpscontrol.ruЗима в этом году слишком теплая - поэтому море так и не смогло промерзнуть. Фото: dpscontrol.ru
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Сегодня одно из популярных рыбацких мест Приморья стало смертельно опасным. В Шкотовском районе из-за потепления лед начал откалываться от берега.

Сегодня утром Шкотовский район буквально оккупировали любители зимней рыбалки. Погода сегодня установилась как раз подходящая для удачного лова – так что утром на «рыбных» местах наблюдался небывалый ажиотаж. Однако рыбаки не учли, что настоящих морозов в Приморье до сих пор не было. В этот раз аномально теплая погода стала причиной настоящего ЧП – на ряде рек, а также вдоль морского побережья начал откалываться лед.

А вот такая ситуация наблюдается возле Шкотово.

Особенно опасная ситуация наблюдалась в бухте Суходол, возле деревни Речица. Там от берега оказались отрезанными около десятка рыбаков. Они в экстренном порядке начали уходить на берег. Чтобы выбраться с опасного льда, им пришлось делать огромный крюк, обходя промоину.

В настоящее время рыбакам в Шкотовский район лучше не соваться – на льду там по-прежнему небезопасно. Зато, как отмечают приморцы, довольно сильно промерзло море в Надеждинском районе края. Не везде, конечно. Но безопасных мест там на порядок больше.

Стоит отметить, что близ деревни Речица еще месяц назад начали происходить «рыбацкие» ЧП. В декабре там провалился внедорожник Toyota Land Cruiser, хозяин которого выехал порыбачить. Толщина ледового покрытия там оказалась слишком маленькой. Как можно догадаться, с тех пор ситуация не сильно улучшилась.

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