В Приморье таксист, искалечивший семью, пойдёт под суд
Он врезался в КАМАЗ, когда вёз пассажиров из аэропорта
Фото:https://ugra-news.ru/article/v_dtp_pod_surgutom_pogibla_zhenshchina_voditel/
Изменить размер текста:
Во Владивостоке перед судом предстанет водитель такси, из-за которого в ДТП пострадали трое пассажиров.
По версии следствия, таксист нарушил правила дорожного движения, когда вёз семью из аэропорта Кневичи. Авария произошла на участке автомобильной дороги «п. Новый-полуостров Де-фриз-Седанка-бухта Патрокл». Там рулевой Honda Stepwgn врезался в КАМАЗ, который чистил дорогу. От удара машина перевернулась, два пассажира( мать и дочь) получили тяжёлые травмы.
Уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, направлено в суд.