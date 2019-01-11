В Приморье таксист, искалечивший семью, пойдёт под суд

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:20:12+03:00

Он врезался в КАМАЗ, когда вёз пассажиров из аэропорта

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Во Владивостоке перед судом предстанет водитель такси, из-за которого в ДТП пострадали трое пассажиров.

По версии следствия, таксист нарушил правила дорожного движения, когда вёз семью из аэропорта Кневичи. Авария произошла на участке автомобильной дороги «п. Новый-полуостров Де-фриз-Седанка-бухта Патрокл». Там рулевой Honda Stepwgn врезался в КАМАЗ, который чистил дорогу. От удара машина перевернулась, два пассажира( мать и дочь) получили тяжёлые травмы.

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, направлено в суд.