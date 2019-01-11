В Партизанском районе приморец нашёл в капкане дальневосточного кота

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:36:35+03:00

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Дальневосточного лесного кота вытащили из капкана в Партизанском районе, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

8 января его обнаружил у дороги местный житель. Он и сообщил о случившемся инспекторам охотнадзора. Специалисты немедленно выехали на место, вытащили животное из капкана. Сейчас зверь идёт на поправку в центре реабилитации тигров и других редки животных. После полного выздоровления хищника отпустят в дикую природу.

Справочно. Дальневосточный лесной кот относится к подвиду бенгальской кошки. Он считается родственником амурского тигра и дальневосточного леопарда. Светлые и тёмные продольные полосы на лбу амурского лесного кота — это его отличительный знак. По рисунку этих полос диких кошек можно идентифицировать так же, как людей по отпечаткам пальцев. Вид занесен в Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения, и охраняется государством.