Приморец стащил борсетку, а сядет за восемь краж

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:48:13+03:00

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Житель Артёма обратился в полицию, когда обнаружил, что из салона его авто пропала борсетка с деньгами и банковскими картами. Потерпевший оценил ущерб в 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.

Прибыв на место стражи порядка установили, что вор воспользовался моментом, когда машина была открыта. Вскоре злоумышленника задержали. В отделении 34-летний воришка во всем признался.

Оказалось, что задержанный раньше уже «сидел» за кражи. На свободу он, к слову, вышел в мае 2018 года. С этого момента он восемь раз обкрадывал офисы, автосалоны и строительные вагончики. Мужчина похищал электроинструменты, мобильные телефоны, планшетные компьютеры. Часть украденного нашли при обыске его жилища и вернули законным владельцам.

По каждой краже возбуждены уголовные дела. Приморцу грозит лишиться свободы на срок до 5 лет. Сейчас его заключили под стражу.