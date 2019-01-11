Убийцу и двух укрывателей осудят во Владивостоке

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:30:57+03:00

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Следственный комитет РФ по Приморью завершил расследовать уголовное дело об убийстве и краже. В укрывательстве преступника обвиняют двух его друзей.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый во время ссоры из-за угнанного авто убил своего оппонента. Он нанёс ему не менее трёх ударов в шею, от которых тот и скончался. Затем убийца вытащил из кармана трупа сотовый телефон и деньги. Всё это происходило в помещении автомойки на улице Маковского.

Чтобы скрыть следы преступления фигурант дела попросил своего знакомого перевезти тело в другое место. Другой знакомый, после созвона, помог ему закопать труп на одном из клабищ города.

Следствием собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд на рассмотрение.