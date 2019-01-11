2019-01-11T10:04:02+03:00
Общество

Виновник ДТП из Владивостока лишился своей «Хонды» из-за риелторов

Мужчина задолжал 300 тысяч материального ущерба, и его искали приставы
Софья КУЧИНА
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Фото:https://2x2.su/transport/news/lishilsya-mashiny-chto-delat-esli-vash-avtomobil-u-130182.htmlФото:https://2x2.su/transport/news/lishilsya-mashiny-chto-delat-esli-vash-avtomobil-u-130182.html
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Судебные приставы Владивостока долгое время не могли разыскать должника. Мужчина всячески уклонялся от выплаты 300 тысяч рублей материального ущерба, который причинил в ДТП. По месту регистрации он не жил, а съёмное жильё периодически менял.

Когда приставы выяснили, что в собственности у неплательщика есть автомобиль Honda HR-V 2000 года, то объявили его и имущество в исполнительный розыск.

Однако найти неуловимого должника помогла счастливая случайность: риелторы, сдававшие квартиру «потеряшке» опознали того по фотографии. Местонахождение его обнаружили, на авто наложили арест. Средства от реализации машины пойдут на погашение материального ущерба.

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