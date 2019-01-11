Виновник ДТП из Владивостока лишился своей «Хонды» из-за риелторов
Судебные приставы Владивостока долгое время не могли разыскать должника. Мужчина всячески уклонялся от выплаты 300 тысяч рублей материального ущерба, который причинил в ДТП. По месту регистрации он не жил, а съёмное жильё периодически менял.
Когда приставы выяснили, что в собственности у неплательщика есть автомобиль Honda HR-V 2000 года, то объявили его и имущество в исполнительный розыск.
Однако найти неуловимого должника помогла счастливая случайность: риелторы, сдававшие квартиру «потеряшке» опознали того по фотографии. Местонахождение его обнаружили, на авто наложили арест. Средства от реализации машины пойдут на погашение материального ущерба.