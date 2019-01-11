2019-01-11T11:17:49+03:00
Общество

Приморец зарядил полицейскому кулаком в челюсть и угодил на нары

Преступнику назначили 4,5 года колонии общего режима
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://www.gs.by/2018/03/30/udar-v-chelyust-neobychnyj-metod-znakomstva/Фото:https://www.gs.by/2018/03/30/udar-v-chelyust-neobychnyj-metod-znakomstva/
Изменить размер текста:

Во Владивостоке осудили уроженца Большого Камня за избиение инспектора патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в 2017 году фигурант дела был крайне раздосадован, когда его противоправные действия попытались пресечь полицейские. Надолго думая он кинулся в драку и ударил кулаком в челюсть инспектора ППС, который, к слову, в тот момент был одет «по форме».

От удара потерпевший получил травму средней тяжести.

Подсудимого признали виновным. С учётом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначили 4,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24