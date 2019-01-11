Приморец зарядил полицейскому кулаком в челюсть и угодил на нары

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-11T11:17:49+03:00

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Во Владивостоке осудили уроженца Большого Камня за избиение инспектора патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в 2017 году фигурант дела был крайне раздосадован, когда его противоправные действия попытались пресечь полицейские. Надолго думая он кинулся в драку и ударил кулаком в челюсть инспектора ППС, который, к слову, в тот момент был одет «по форме».

От удара потерпевший получил травму средней тяжести.

Подсудимого признали виновным. С учётом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначили 4,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.