2019-01-11T16:32:11+03:00
Происшествия

«Ни царапины, но в шоке»: полиция разбирается с виновником массового ДТП во Владивостоке

Как минимум два нарушения у него уже обнаружили
Ксения КРЫМОВА
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23-летний водитель Toyota Crown устроил многим жителям Владивостока "тревожную пятницу". Фото: 25.мвд.рф23-летний водитель Toyota Crown устроил многим жителям Владивостока "тревожную пятницу". Фото: 25.мвд.рф
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К этому часу сотрудники ГИБДД уже освободили проезд для машин на Некрасовской во Владивостоке после резонансного ДТП. Как сообщала «Комсомольская правда», оно произошло около 19:00. Виновником аварии стал водитель автомобиля Toyota Crown, который выезжал из тоннеля и сначала врезался в набитую пассажирами «Газель», а потом зацепил ещё 4 машины.

В причинах случившегося сейчас тщательно разбираются полицейские, в том числе следователи. Водителю «Крауна» - 23 года. По предварительным данным, у него нет ни травм, ни царапин: по крайней мере, помощь медиков не понадобилась – в отличие от водителя «Газели», у которого сильно травмирована рука.

В отношении 23-летнего составили пока два административных протокола – за перебор с тонировкой машины и за отсутствие полиса автогражданской ответственности (ОСАГО). Сейчас виновника аварии проверяют на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

По словам очевидцев аварии, «этот парень сам, конечно, в шоке сейчас от количества пострадавших и от того, что его ждёт».

По результатам проверки сотрудники МВД примут процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

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