2019-01-11T19:25:06+03:00
Происшествия

Врачи пытаются сохранить руку водителю маршрутки после ДТП во Владивостоке

Но при этом не скрывают: 48-летний мужчина находится в очень тяжёлом состоянии
Ксения КРЫМОВА
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Пассажиры маршрутки возвращались домой в час пик и, конечно, не подозревали, что окажутся в больницеПассажиры маршрутки возвращались домой в час пик и, конечно, не подозревали, что окажутся в больницеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Медики опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что водитель маршрутного автобуса №38 во Владивостоке остался без руки.

Речь идёт о последствиях громкого ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло вечером 11 января на улице Некрасовской. 23-летний водитель Toyota Crown миновал Золотой мост и выезжал из тоннеля, не справился с управлением и врезался в маршрутную «газель». Она перевернулась вместе с водителем и пассажирами, а «Краун» побил ещё 4 машины.

Сразу было известно, что погибших нет, но пострадавших – больше десяти человек. Их развозили по медучреждениям бригады скорой и пришедшие на помощь обычные автомобилисты.

Во Владивостокской клинической больнице № 2, которую горожане называют «тысячекоечная», после ДТП на Некрасовской сейчас находятся 13 человек. Из них двое – подростки.

- В крайне тяжёлом состоянии находится водитель маршрутки, - отметил в беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток» главный врач больницы Вячеслав Глушко. - Ему 48 лет. Операцию сделали, но состояние очень тяжёлое за счёт политравмы. Он находится в отделении реанимации. Руку пациенту пытаемся сохранить. Кровоснабжение конечности восстановили. Посмотрим, как будет выходить из этого состояния. Всё-таки шок и кровопотеря большая.

Полицейские в свою очередь разбираются с водителем «Крауна», у которого уже нашли два нарушения. А побывавший в больнице губернатор Олег Кожемяко рассказал, как власти собираются решать в этом году вопрос с безопасностью пассажиров общественного транспорта.

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