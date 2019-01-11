Врачи пытаются сохранить руку водителю маршрутки после ДТП во Владивостоке
Медики опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что водитель маршрутного автобуса №38 во Владивостоке остался без руки.
Речь идёт о последствиях громкого ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло вечером 11 января на улице Некрасовской. 23-летний водитель Toyota Crown миновал Золотой мост и выезжал из тоннеля, не справился с управлением и врезался в маршрутную «газель». Она перевернулась вместе с водителем и пассажирами, а «Краун» побил ещё 4 машины.
Сразу было известно, что погибших нет, но пострадавших – больше десяти человек. Их развозили по медучреждениям бригады скорой и пришедшие на помощь обычные автомобилисты.
Во Владивостокской клинической больнице № 2, которую горожане называют «тысячекоечная», после ДТП на Некрасовской сейчас находятся 13 человек. Из них двое – подростки.
- В крайне тяжёлом состоянии находится водитель маршрутки, - отметил в беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток» главный врач больницы Вячеслав Глушко. - Ему 48 лет. Операцию сделали, но состояние очень тяжёлое за счёт политравмы. Он находится в отделении реанимации. Руку пациенту пытаемся сохранить. Кровоснабжение конечности восстановили. Посмотрим, как будет выходить из этого состояния. Всё-таки шок и кровопотеря большая.
Полицейские в свою очередь разбираются с водителем «Крауна», у которого уже нашли два нарушения. А побывавший в больнице губернатор Олег Кожемяко рассказал, как власти собираются решать в этом году вопрос с безопасностью пассажиров общественного транспорта.