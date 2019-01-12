2019-01-12T00:33:31+03:00
Общество

Суббота в Приморье будет теплой: прогноз на снег не сбылся

Если осадки в ближайшее время и выпадут, то точно не во Владивостоке
Игорь СОРОКИН
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За снежными развлечениями приморцам приходится выбираться на северные базы отдыхаЗа снежными развлечениями приморцам приходится выбираться на северные базы отдыхаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 12 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Приморью это принесёт переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Воздух прогреется от −10 до +3°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух −1... −3C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2... −4°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух 0... −2°C.

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