2019-01-12T01:40:31+03:00
Общество

Глава ДальРАО: свалка японских радиоактивных отходов в Приморье - это фейк

Создание центра вызвано необходимостью сократить объем радиоактивных отходов, который скопился в Приморье с советских времен
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Радиоактивные отходы из-за пределов России в Приморье ввозить не будут. Сообщения об этом в ряде СМИ и соцсетях директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами Константин Сиденко назвал дезинформацией.

С 2017 года в Приморье в районе Фокино в рамках федеральной целевой программы строят региональный центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект строят в бухте Сысоева, где сегодня хранятся контейнеры с твердыми радиоактивными отходами.

Создание центра вызвано необходимостью сократить объем радиоактивных отходов, который скопился в Приморье с советских времен, и снизить существующий уровень радиации. Эту задачу решат с применением самых современных технологий, но не выходя за пределы центра.

«Заявления о том, что Приморье превратят в „радиоактивную свалку“ отходов из Японии, не имеют никаких оснований. Как минимум, это запрещено российским законодательством. Япония участвует в проекте, финансируя закупку самого современного оборудования, чтобы этот центр соответствовал всем международным нормам. Соседняя страна, так же, как и Россия, заинтересована в нормальной экологической обстановке в макрорегионе», — подчеркнул Сиденко.

Перед началом строительства центра прошли общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. Проект признали экологически безопасным и необходимым для Приморья. Строительство Дальневосточного центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов завершат в 2020 году.

Константин Сиденко добавил, что ДальРАО продолжает работать в привычном режиме, обеспечивая безопасность не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Здесь продолжают утилизировать атомные подлодки и суда атомно-технического обслуживания, выведенные из боевого состава Тихоокеанского флота. Эта работа успешна: до сих пор нештатных ситуаций или аварий не возникало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трутнев: центр переработки отходов очистит Приморье от радиоактивного мусора
Большая часть пострадавших в аварии с "Газелью" во Владивостоке покинула больницу
"Чей год?!": свиней в Приморье забивают из-за ящура
Роддома Приморья подвели итоги новогодних каникул: 378 малышей
Таможенники вскрыли многомиллионную контрабанду леса с Дальнего Востока
Причину аварии с «Газелью» во Владивостоке назовут очень скоро: подробности
Суббота в Приморье будет теплой: прогноз на снег не сбылся
Врачи пытаются сохранить руку водителю маршрутки после ДТП во Владивостоке
«Ни царапины, но в шоке»: полиция разбирается с виновником массового ДТП во Владивостоке
Приморец зарядил полицейскому кулаком в челюсть и угодил на нары
В районах Приморья начнут доставлять дрова на дом централизованно
Виновник ДТП из Владивостока лишился своей «Хонды» из-за риелторов
Убийцу и двух укрывателей осудят во Владивостоке
Приморец стащил борсетку, а сядет за восемь краж
Во Владивостоке рванул пожарный гидрант
В Партизанском районе приморец нашёл в капкане дальневосточного кота
В Приморье таксист, искалечивший семью, пойдёт под суд
Лед тронулся: излюбленное место приморских рыбаков стало смертельно опасным
АО «Восточный Порт» перечислило 3,5 млрд рублей налогов в 2018 году
В Приморье нашли ртуть, свинец и кадмий в 357 тоннах морепродуктов
Приморцев едва не напоили маститным молоком
За серийные кражи воришке из Приморья грозит шесть лет тюрьмы