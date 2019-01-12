Глава ДальРАО: свалка японских радиоактивных отходов в Приморье - это фейк

СЕГОДНЯ 01:40 2019-01-12T01:40:31+03:00

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Радиоактивные отходы из-за пределов России в Приморье ввозить не будут. Сообщения об этом в ряде СМИ и соцсетях директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами Константин Сиденко назвал дезинформацией.

С 2017 года в Приморье в районе Фокино в рамках федеральной целевой программы строят региональный центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект строят в бухте Сысоева, где сегодня хранятся контейнеры с твердыми радиоактивными отходами.

Создание центра вызвано необходимостью сократить объем радиоактивных отходов, который скопился в Приморье с советских времен, и снизить существующий уровень радиации. Эту задачу решат с применением самых современных технологий, но не выходя за пределы центра.

«Заявления о том, что Приморье превратят в „радиоактивную свалку“ отходов из Японии, не имеют никаких оснований. Как минимум, это запрещено российским законодательством. Япония участвует в проекте, финансируя закупку самого современного оборудования, чтобы этот центр соответствовал всем международным нормам. Соседняя страна, так же, как и Россия, заинтересована в нормальной экологической обстановке в макрорегионе», — подчеркнул Сиденко.

Перед началом строительства центра прошли общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. Проект признали экологически безопасным и необходимым для Приморья. Строительство Дальневосточного центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов завершат в 2020 году.

Константин Сиденко добавил, что ДальРАО продолжает работать в привычном режиме, обеспечивая безопасность не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Здесь продолжают утилизировать атомные подлодки и суда атомно-технического обслуживания, выведенные из боевого состава Тихоокеанского флота. Эта работа успешна: до сих пор нештатных ситуаций или аварий не возникало.