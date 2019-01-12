2019-01-12T02:01:53+03:00
Происшествия

Таможенники вскрыли многомиллионную контрабанду леса с Дальнего Востока

14-миллионную контрабанду ценных пород леса выявила Дальневосточная оперативная таможня
Игорь СОРОКИН
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фото - ДВТУфото - ДВТУ
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Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили контрабанду 744 кубометров леса. Пиломатериалы из маньчжурского ясеня на 14,2 миллионов рублей вывезли в Китай по поддельным документам.

Как сообщили в дальневосточном таможенном управлении, преступную схему вывоза ценных лесоматериалов из России наладили китайские и российские граждане.

Установлено, что китайцы закупали в России пиломатериалы, а россияне организовывали экспорт лесоматериалов в Поднебесную по недействительным документам. Через подставную фирму они заключили контракт с китайской компанией. По подложным документам получили официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов. Эти документы, не имеющие юридической силы, использовались при таможенном декларировании леса на экспорт в Китай.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Справка КП

В 2018 году Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам незаконного вывоза ценных лесоматериалов в Китай. Общая стоимость выявленной контрабанды леса превысила 95 миллионов рублей. Невозвращенная валютная выручка за вывезенные лесоматериалы — 57,7 миллионов рублей.

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