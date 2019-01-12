Роддома Приморья подвели итоги новогодних каникул: 378 малышей

СЕГОДНЯ 02:19 2019-01-12T02:19:50+03:00

В приморском департаменте здравоохранения отметили, что почти половина из новорожденных — это первенцы

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378 малышей родилось в Приморье с 1 по 9 января. За новогодние каникулы в крае появились на свет 188 девочек и 190 мальчиков.

«При этом в Приморье все чаще рождаются дети, которые являются пятыми и шестыми в своей семье», — отметили в ведомстве.

Здесь также подчеркнули, что несколько детей родились до срока — им и их матерям вовремя оказана необходимая медпомощь.

Так, 2 января в краевой перинатальный центр санавиацией из Дальнереченска доставили женщину со сроком 31-32 недели. Благодаря такой оперативности и усилиям врачей спасены две жизни — мамы и малыша.

«Из-за угрозы преждевременных родов специалисты провели срочные обследования и приняли роды путем кесарева сечения. На свет появился мальчик — третий малыш в семье», — прокомментировали врачи.

Отметим, что с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина семьи, в которых родился первый ребенок, получают социальную выплату. Право на неё имеют российские граждане. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц. Таким образом, чтобы получать выплату, семья из трех человек — мама, папа и малыш — должна иметь доход не более 59 тысяч рублей в месяц

Размер выплаты в Приморском крае чуть превышает 13,5 тысяч рублей. Такую сумму ежемесячно родители получают в течение года. По истечении этого срока они должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком полутора лет.