"Чей год?!": свиней в Приморье забивают из-за ящура

СЕГОДНЯ 03:20 2019-01-12T03:20:08+03:00

Пока заболевание скота локализовано в одном из сел Михайловского района

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Администрация Михайловского района Приморья, где зафиксирована вспышка ящура, ввела карантин, чтобы предотвратить распространение заболевания.

«Из-за заболевания свиней ООО „Русагро — Приморье“ ящуром, а также ради предотвращения его распространения прекращен выпас скота; запрещена ярмарочная торговля продукцией животного происхождения и живыми животными; весь восприимчивый скот предоставлен ветеринарам для первичного осмотра, при необходимости вакцинации и ревакцинации», — сообщили в администрации района.

Кроме того, прекращены хозяйственные связи Григорьевки, где локализован очаг заболевания, с другими населенными пунктами района и передвижение животных по району и за его пределы.

«В случае поступления информации о заболевании и падеже свиней незамедлительно информировать ветеринарную станцию по телефонам администрации», — предписали власти района.

Ранее «Русагро» подтвердила заражение ящуром животных на одном из свинокомплексов в Приморском крае. В компании уточнили, что комплекс был заселен не полностью. Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

Справка КП

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заболеть, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.