Большая часть пострадавших в аварии с "Газелью" во Владивостоке покинула больницу

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-12T03:43:21+03:00

На стационарном лечении находятся шесть человек, включая прооперированного водителя

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В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили подробности о текущем состоянии здоровья пострадавших в тяжелой аварии с маршрутной "Газелью" во Владивостоке.

- В больнице на сегодняшний день остаются шесть пациентов, в том числе и тяжело пострадавший водитель, которому уже сделана операция. Всех остальных, включая детей, отпустили по домам на амбулаторное лечение.

Напомним, что в аварии на Некрасовской, 38 по уточненным данным пострадали водитель маршрутки и 12 пассажиров, в том числе двое детей (мальчик 12 лет и 10-летняя девочка). Причину ДТП назовут после ряда экспертиз в самое ближайшее время.