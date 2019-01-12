2019-01-12T03:43:21+03:00
Происшествия

Большая часть пострадавших в аварии с "Газелью" во Владивостоке покинула больницу

На стационарном лечении находятся шесть человек, включая прооперированного водителя
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили подробности о текущем состоянии здоровья пострадавших в тяжелой аварии с маршрутной "Газелью" во Владивостоке.

- В больнице на сегодняшний день остаются шесть пациентов, в том числе и тяжело пострадавший водитель, которому уже сделана операция. Всех остальных, включая детей, отпустили по домам на амбулаторное лечение.

Напомним, что в аварии на Некрасовской, 38 по уточненным данным пострадали водитель маршрутки и 12 пассажиров, в том числе двое детей (мальчик 12 лет и 10-летняя девочка). Причину ДТП назовут после ряда экспертиз в самое ближайшее время.

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