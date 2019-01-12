Трутнев: центр переработки отходов очистит Приморье от радиоактивного мусора

СЕГОДНЯ 04:33 2019-01-12T04:33:21+03:00

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Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева в Приморье создают ради очищения региона от оставшихся ядерных отходов, а не завоза новых, тем более, японских.

Так вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал слухи, тиражируемые некоторыми СМИ и подхваченные в соцсетях и рассылках по мессенджерам.

«Центр строится, чтобы очистить Приморье, а не чтобы что-то туда ввезти дополнительно», — заверил он.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер добавил, что если центр не строить, то «эти отходы там и останутся, ими никто не будет заниматься, земля не будет очищена».

Полпред напомнил, что отработанное ядерное топливо копилось в крае с 60-х годов XX века. Большая его часть вывезена из Приморья и утилизирована, но осталось порядка 40 тысяч кубометров отходов не столь высокого класса опасности.

«Это загрязненная земля, металлы и конструкции. Это не топливо и не радиоактивные элементы, а вещи с вторичной, наведенной радиоактивностью. Их тоже надо почистить и убрать», — пояснил Трутнев.

По его словам, для этой работы нужна технология: «центр строится, чтобы переработать всю эту оставшуюся массу невысокой радиационной активности». Он добавил, что из указанной радиоактивной массы планируется полностью очистить 38,5 тысяч кубометров.

«Оставшиеся материалы, порядка 1,5 тысяч кубометров, имеющие фоновую радиоактивность, просто вывезти в спецместа хранения на территории РФ, в специально оборудованные хранилища, обладающие системами защиты», — рассказал Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что такие отходы могут быть вывезены в пункт захоронения «Маяк» (Челябинская область).

Отвечая на вопрос, зачем же в таком случае к строительству привлекли японцев, вице-премьер напомнил, что Япония и Россия уже много лет сотрудничают по утилизации ядерных отходов.

«Это система международного сотрудничества, в которой Япония участвует, не более. Там есть их софинансирование, но в основном финансирование на себя берет российская сторона. Но есть и какие-то гранты, которые выделяет Япония, мы им за это признательны», — добавил Трутнев. При этом, по его словам, при строительстве центра задействованы не японские, а российские технологии.

Ранее глава ДальРАО Константин Сиденко заявил, что слухи о хранении японских ядерных отходов в Приморье — это стопроцентная дезинформация.