2019-01-12T06:03:42+03:00
Происшествия

Китаянку с сочными рогами задержали на границе Приморья

Нарушительнице грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товаров — и конфискация
Игорь СОРОКИН
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фото - Уссурийская таможняфото - Уссурийская таможня
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Более 1,5 килограммов рогов обнаружили уссурийские таможенники в пачках из-под сока.

Лом рогов массой 1,56 килограмма нашли инспекторы таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в упаковках от сока. Китайская туристка пыталась вывезти запрещенные товары на родину.

Кусочки рогов обнаружились во время таможенного досмотра багажа туристов. Дериваты были спрятаны в две коробки из-под сока, которые хранились в чемодане китаянки.

Как пояснила гражданка Китая, дериваты (предположительно рога изюбра) ей передал соотечественник, к которому она приезжала в гости. Так как она не знала, можно ли провозить такой товар, то спрятала его среди вещей.

Уссурийская таможня возбудила административное дело. Нарушительнице грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товаров — и конфискация. Дериваты направлены на экспертизу.

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