Китаянку с сочными рогами задержали на границе Приморья
Более 1,5 килограммов рогов обнаружили уссурийские таможенники в пачках из-под сока.
Лом рогов массой 1,56 килограмма нашли инспекторы таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в упаковках от сока. Китайская туристка пыталась вывезти запрещенные товары на родину.
Кусочки рогов обнаружились во время таможенного досмотра багажа туристов. Дериваты были спрятаны в две коробки из-под сока, которые хранились в чемодане китаянки.
Как пояснила гражданка Китая, дериваты (предположительно рога изюбра) ей передал соотечественник, к которому она приезжала в гости. Так как она не знала, можно ли провозить такой товар, то спрятала его среди вещей.
Уссурийская таможня возбудила административное дело. Нарушительнице грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товаров — и конфискация. Дериваты направлены на экспертизу.