Молодая рецидивистка в Приморье пошла на угон ради парня

СЕГОДНЯ 06:34 2019-01-12T06:34:44+03:00

Девушка пояснила, что после алковозлияний со своим знакомым она решила прокатить его

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Полицейские задержали жительницу Уссурийска по подозрению в автоугоне.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило заявление горожанина. Мужчина сообщил о хищении микроавтобуса Toyota Town Ace из двора по улице Пушкина. Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Ориентировку с приметами микроавтобуса направили всем наружным нарядам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили автомобиль со следами ДТП в кювете по улице Комсомольской. При осмотре автомобиля эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев, нашедшиеся в полицейской дактилотеке. Экспертиза позволила установить, что к инциденту причастна молодая жительница Уссурийска.

По подозрению в автоугоне сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю судимую девушку. В отделе она призналась в содеянном. Девушка пояснила, что после алковозлияний со своим знакомым она решила прокатить его на микроавтобусе, который завела при помощи отвертки, лежавшей в незапертом салоне.

Выехав со двора, подозреваемая не совладала с управлением и опрокинулась в кювет.

Дознаватель ОМВД по Уссурийску возбудил уголовное дело по статье УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция предусматривает до пяти лет. Похищенный транспорт возвращен владельцу.

У фигурантки отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ей также предстоит компенсировать ущерб владельцу микроавтобуса.