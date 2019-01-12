2019-01-12T07:03:57+03:00
Спорт

Мотогонки на льду с главой Владивостока стартуют в воскресенье

Регистрация участников гонок начнётся в 9:00, в 10:00 стартуют тренировочные заезды, церемония открытия состоится в полдень
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке стартует открытый чемпионат и первенство города по мотогонкам на льду. Примечательно, что в состязаниях примет участие и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

Первый этап соревнований пройдёт в воскресенье, 13 января, на озере «Юность» (остановка «Молодежная»).

«На льду озера соберутся около 70 спортсменов из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, поселка Ярославского, Спасска-Дальнего, Владивостока и Хабаровска. Самому младшему претенденту — 4 года! Среди более опытных гонщиков — призёры чемпионата России по мотокроссу», — рассказали в управлении развития физкультуры и массового спорта мэрии Владивостока.

Соревнования пройдут в девяти классах: PW, KTM, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, 500 куб. см (любители), 500 куб. см (мастера), мотоциклы с коляской и квадроциклы.

Регистрация участников гонок начнётся в 9:00, в 10:00 стартуют тренировочные заезды, церемония открытия состоится в полдень. Первыми на ледовый трек выйдут малыши, затем — взрослые любители и профессионалы. Церемония награждения победителей и призёров первого этапа мотогонок состоится в 17:00.

Следующие этапы соревнований пройдут 27 января, 10 и 17 февраля.

Напомним, «Комсомольская правда — Владивосток» уже писала, что 51-летний Олег Гуменюк не ограничивается простой зарядкой по утрам.

«Просыпаюсь в 6:30, потом на тренажёре ходьба, как на лыжах, сам выбираешь сложность и проходишь дистанцию с нагрузкой. Потом полтора километра в бассейне и — три раза окатиться из ведра холодной водой. Надо поддерживать форму. В 2018 году я занял четвёртое место на Кубке Дальнего Востока по картингу, а в моём классе участвуют ребята с 19 лет», — делился Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье».

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