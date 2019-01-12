Прокуратура добилась от мэрии Владивостока ремонта дорог

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-12T08:40:47+03:00

В целом — пропускная способность обследованных дорог в Советском районе обеспечена

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Во Владивостоке после вмешательства прокуратуры восстановлено дорожное полотно проезжей части на аварийном участке дороги.

Прокуратура Советского района выявила факты ненадлежащего состояния участка улично-дорожной сети в районе по улицам Русская и Александровича.

По ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Требования к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» покрытие проезжей части не должно иметь дефектов.

Между тем, при обследовании дорог в этих районах выяснилось, что на участке по улице Александровича, 2Б до ул. Шкотовская, 19 покрытие дороги имеет проломы, просадки и выбоины. Здесь частично отсутствуют канавы, а имеющиеся разрушены и завалены мусором, что влечёт риск затопления близлежащих территорий.

Также установлено, что в районе дома № 73ж по улице Русская люк смотрового колодца не соответствует требованиям ГОСТ.

Учитывая это, районная прокуратура внесла в адрес и.о. главы города Олега Гуменюка представление об устранении нарушений.

По итогам его рассмотрения аварийные участки восстановлены, нарезаны кюветы, уложены перепускные трубы, восстановлено дорожное покрытие вокруг смотрового колодца, дорожное полотно приведено в соответствие с требованиями законодательства. В целом — пропускная способность дорог обеспечена.