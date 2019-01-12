Губернатор Приморья нырнул в прорубь в центре Владивостока
Центр зимнего плавания «Косатка ДВ» начал работать в районе пляжа «Юбилейный» на Спортивной набережной Владивостока.
В церемонии открытия участвовали губернатор Олег Кожемяко и президент Федерации зимнего плавания Константин Сиденко. Губернатор поприветствовал всех «моржей».
«Мы открываем место, куда все любители зимнего плавания могут не только сами прийти и поплавать, но и привести своих знакомых. Благодарю всех, кто помог организовать этот центр», — заявил Кожемяко.
Центр закаливания «Косатка ДВ» обеспечен всем необходимым для зимнего плавания — это удобные раздевалки, горячий чай, а в ближайшие дни здесь заработает и сауна. После осмотра клуба Олег Кожемяко вместе с «моржами» и сам окунулся в прорубь.