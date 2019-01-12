Губернатор Приморья нырнул в прорубь в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-12T09:09:20+03:00

В преддверии Крещения новый спортобъект будет наиболее востребован жителями и гостями Владивостока

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Центр зимнего плавания «Косатка ДВ» начал работать в районе пляжа «Юбилейный» на Спортивной набережной Владивостока.

В церемонии открытия участвовали губернатор Олег Кожемяко и президент Федерации зимнего плавания Константин Сиденко. Губернатор поприветствовал всех «моржей».

«Мы открываем место, куда все любители зимнего плавания могут не только сами прийти и поплавать, но и привести своих знакомых. Благодарю всех, кто помог организовать этот центр», — заявил Кожемяко.

Центр закаливания «Косатка ДВ» обеспечен всем необходимым для зимнего плавания — это удобные раздевалки, горячий чай, а в ближайшие дни здесь заработает и сауна. После осмотра клуба Олег Кожемяко вместе с «моржами» и сам окунулся в прорубь.