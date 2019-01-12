Активисты бьются за парк для краснокнижных уточек под Владивостоком

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-12T09:44:44+03:00

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Приморский депутат Евгений Костюков встретился с председателем ТОС «Спутник».

Несколько лет жители ТОС «Спутник» продвигают создание природного парка для краснокнижных птиц в районе станции Океанская. Для этого жители микрорайона планируют в 2019 году поучаствовать в конкурсе президентских грантов.

Активисты проводят субботники, ежегодно чистят протоку реки Богатой, раздают листовки. Сейчас они приступили к сносу незаконных гаражей и на частное пожертвование построили обзорную площадку для кормления уток-мандаринок.

Летом 2018 года они уже выиграли городской грант на строительство детской площадки. Сейчас оформляют заявку на второй — это проект по улучшению качества жизни пожилых людей, проживающих в ТОС.

На встрече обсудили наиболее острые проблемы района. Главная цель активистов — добиться, чтобы водоем и парк стал особо охраняемой природной территорией для прилетающих птиц.

Елена Халявко, председатель ТОС «Спутник», обозначила интересы активистов: «Нам просто жаль эту чудесную реку, где обитают такие красивые краснокнижные уточки! И поэтому мы, активисты ТОС, решили начать с малого!»

Как глава приморской организации Всероссийского совета местного самоуправления, Евгений Костюков считает, что ТОСы будут эффективнее во взаимодействии с органами местного самоуправления и краевыми депутатами.

«Территориальный орган самоуправления в руках инициативных граждан — мощнейший инструмент, чтобы привести в порядок двор, улицу и даже целый микрорайон. Радуют такие примеры, как ТОС „Спутник“, когда люди объединились и хотят благоустроить свою территорию и сохранить экологию. У них большой потенциал. Мы готовы помочь», — отметил Костюков.