"Гринпис": запертые в Приморье косатки и белухи замёрзнут насмерть

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-12T10:47:55+03:00

Специалисты трех рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока, оценив ситуацию, пришли к выводу, что пока выпускать косаток и белух в естественную среду нельзя

Изменить размер текста: A A

Косатки, запертые на передержку в бухте Средней, рискуют замерзнуть во льдах и погибнуть в Приморье.

«Зима добралась и до Находки: свежие фото очевидцев демонстрируют, что вольеры с млекопитающими окружены снегом и льдом. Холод и теснота могут спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и гибель животных. Эксперты предполагают, что сейчас у косаток и белух могут замерзать спины и плавники. Сколько еще продержатся млекопитающие в таких условиях, предположить сложно», — говорится в сообщении на официальном сайте «Гринпис» России.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» уже писала, что в приморской бухте Средней томятся в неволе 11 выловленных для продажи в Китай косаток и порядка 90 белух, большинство из которых детеныши. Как утверждают зоозащитники, морские млекопитающие были выловлены нелегально. Следственный комитет Приморья возбудил по факту уголовное дело, однако позже передал его в хабаровское УМВД. Ведь «незаконный вылов морских биоресурсов» (именно такую статью инкриминируют коммерсантам) не относится к подведомственности СКР.

Добавим, что власти Приморья пообещали выяснить у научного сообщества возможность выпуска морских млекопитающих на волю.

Специалисты трех рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока, оценив ситуацию, пришли к выводу, что пока выпускать косаток и белух в естественную среду нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, по неподтвержденной информации, часть пойманных животных каким-то образом преодолела защитные барьеры и покинула бухту-«тюрьму». Правда, эксперты и экозащитники не спешат радоваться такому освобождению — скорее всего, на воле киты просто погибли.