Трое в пещере: спасатели вызволили приморцев из плена

СЕГОДНЯ 03:33 2019-01-13T03:33:24+03:00

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В субботу, 12 января, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю обратились местные туристы. Звонивший сообщил, что он и два его спутника оказались заблокированы в пещере у железнодорожной станции Барановская в Надеждинском районе. Выбраться из западни самостоятельно путники не смогли.

За время телефонного звонка спасателям удалось выяснить, что один из трёх человек находится у подножья скалы, остальные два забрались на неё, но не смогли спуститься вниз. После обеда к месту происшествия выдвинулась группа специалистов Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Спустя полтора часа спасатели уже находились в месте назначения и принялись спускать людей со скалы.

Через ещё полтора часа спасательная операция успешно завершилась: сотрудники МЧС вызволили людей со скалы в безопасное место. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, никто не пострадал. Убедившись, что всё в порядке, поисковая группа убыла в место дислокации.

К слову, в спасательной операции приняли участие три человека и одна единица техники.