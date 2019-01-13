В Приморье с трассы сошёл грузовик.

СЕГОДНЯ 04:04 2019-01-13T04:04:19+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля произошло в Приморском крае накануне. Инцидент случился на трассе М60 в районе Лучегорска, Пожарский район. Участником аварии стал единственный автомобиль - грузовик.

По предварительной информации, причиной ДТП стал гололёд на трассе. Судя по всему, водитель габаритного транспортного средства не справился с управлением своего авто и вылетел с трассы в кювет. Габаритной технике удалось избежать переворота, и автомобиль устоял на колёсах. Сам же водитель грузовика отделался испугом.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, которым ещё предстоит выяснить все причины случившегося. К слову, грузовик получил незначительные кузовные и механические повреждения. Самостоятельно выбраться из западни габаритному авто уже не удалось. Последствия аварии попали на видео проезжающего мимо автомобилиста.