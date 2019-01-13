2019-01-13T06:34:32+03:00
Спорт

Сделать всех: во Владивостоке стартовали мотогонки на льду

Награждать победителей организаторы будут в 17:00
Анна ПЛЕТНЕВА
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Первыми на лёд вышли малыши.Первыми на лёд вышли малыши.Фото: Олег БЕЛОВ
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Во Владивостоке в воскресенье, 13 января, проходит открытый чемпионат и первенство города по мотогонкам на льду. Участвовать в соревнования будет и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

Мероприятие началось в 9:00 на озере «Юность». С 10:00 часов утра стартовали тренировочные заезды, а уже в полдень состоялась церемония открытия соревнований.

Мероприятие началось в 9:00 на озере «Юность». Фото: Олег БЕЛОВ

Мероприятие началось в 9:00 на озере «Юность».Фото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

В управлении развития физкультуры и массового спорта мэрии Владивостока подчеркнули, что ожидают около 70 спортсменов из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, поселка Ярославского, Спасска-Дальнего, Владивостока и Хабаровска.

К слову, соревнования проходят в девяти классах: PW, KTM, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, 500 куб. см (любители), 500 куб. см (мастера), мотоциклы с коляской и квадроциклы.

Сделать всех: во Владивостоке стартовали мотогонки на льду.Олег БЕЛОВ

Первыми на лёд вышли малыши. Корреспондент «Комсомольской правды» успел пообщаться с одним из маленьких участников. Дмитрий участвует в соревнованиях уже шестой год, однако сегодня гонка для него прошла не совсем удачно - во время заезда спортсмен упал.

- Первый заезд не очень. На второй этап настроены по-боевому. Сделать всех! - отметила мама маленького участника.

После малышей на лёд выйдут взрослые любители и профессионалы. Церемония награждения победителей и призёров первого этапа мотогонок состоится в 17:00. Следующие этапы соревнований пройдут 27 января, 10 и 17 февраля.

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