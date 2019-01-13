Приморский «Адмирал» сыграет с ярославским «Локомотивом»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-13T07:06:29+03:00

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В воскресенье, 13 января, во Владивостоке пройдёт матч между приморским «Адмиралом» и ярославским «Локомотивом». Встреча состоится в 17:00 в «Фетисов-Арене».

По данным пресс-службы хоккейного клуба «Адмирал», ярославцы ззабивают не так уж и много шайб – в среднем меньше трёх за игру. Однако «Локомотив» славится своей обороной. Матчем во Владивостоке «Локомотив» открывает дальневосточное турне. Всего ярославцы и приморцы встречались на льду уже 11 раз. К слову, два хоккеиста команды-соперника моряков когда-то играли в составе «Адмирала»: защитник Рушан Рафиков и нападающий Денис Алексеев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», 10 января «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» в дальневосточном дерби. Счёт открылся уже на третьей минуте: отличился форвард владивостокцев Александр Стрельцов.