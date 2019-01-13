2019-01-13T08:17:32+03:00
Общество

Доверчивая жительница Приморья стала жертвой собственной соседки

22-летняя девушка отпраздновала Новый год в чужой квартире и прихватила с собой украшения
Анна ПЛЕТНЕВА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В дежурную часть МВД России обратилась 29-летняя жительница Уссурийска. Девушка заявила о том, что из её квартиры исчезли золотые украшения. Общую сумму причинённого ущерба потерпевшая оценила в почти 26 тысяч рублей.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа незамедлительно осмотрела территорию, опросила заявительницу, соседей и всех возможных свидетелей случившегося. По словам владелицы исчезнувших украшений, на новогодние каникулы она решила уехать в другой город к родственникам. Чтобы квартира находилась под присмотром, девушка отдала ключи от дома своей соседке. Та, в свою очередь, согласилась остаться на хозяйстве и попросила разрешения отметить Новый год в квартире потерпевшей. К слову, украшения исчезли из квартиры после праздника: двух золотых колец и браслета на привычном месте не оказалось.

Соседку заявительницы, 22-летнюю девушку, сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении имущественного преступления. Как выяснили специалисты, ранее девушка уже имела судимость. В отделе полиции задержанная во всём призналась и рассказала, что похищенные украшения уже успела продать, а деньги потратила на личные нужды.

Следственный отдел уже возбудил уголовное дело по факту кражи, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь подозреваемая может лишиться свободы сроком до пяти лет.

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