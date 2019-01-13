Рабочая неделя встретит приморцев циклоном

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-13T09:25:05+03:00

Ещё через несколько дней в Приморье заметно похолодает

Изменить размер текста: A A

Тёплые выходные дни сменит похолодание. Об этом заявили синоптики. По данным портала «Примпогода», ситуация в Приморском крае изменится уже в начале следующей недели: в разных районах пройдёт небольшой снег. При этом ночью станет значительно теплее, днём же наоборот- холодно.

К середине недели снег прекратится, а температура воздуха станет ещё холоднее прежней. Многим районам Приморья синоптики прогнозируют усиление ветра.

Владивосток существенные осадки в понедельник не настигнут. Однако специалисты не исключают вероятности, что небольшой снег придёт в дальневосточную столицу уже в ночь на вторник. Температура воздуха ночью −7…−11 °С, днём −2…−7 °С. В середине недели похолодает ещё на 2-4 градуса.