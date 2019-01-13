2019-01-13T12:22:03+03:00
Спорт

«Адмирал» во Владивостоке не совладал с «Локомотивом»

Положение «Адмирала» эта встреча не ухудшила лишь потому, что хуже уже некуда
Игорь СОРОКИН
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фото - архив авторафото - архив автора
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Владивостокский «Адмирал» предсказуемо уступил на домашнем льду ярославскому «Локомотиву».

В «Фетисов-Арене» завершилась встреча «моряков» с «паровозами». Чуда, на которое уповали в недавних интервью игроки «Адмирала», не случилось. «Локомотив» уверенно открыл счет на 19-й минуте — постарался Локтионов. На эту шайбу «Адмирал» еще сумел ответить точным броском Бутузова с передачи Козловского, но за этии последовал уже окончательный разгром приморцев.

На 30-й минуте ворота «моряков» поразил Аверин с передачи того же Локтионова. А на 37-й минуте период завершила меткая шайба Слепца.

В третьем периоде горечи в чашу позора приморцам добавил Брэндон Козун, и даже отчаянная шайба Глазачева уже ничего не исправила. 4:2, мы снова проиграли.

Положение «Адмирала» эта встреча не ухудшила лишь потому, что хуже уже некуда. В Восточной конференции КХЛ наш клуб болтается на последнем 13-м месте, и с плей-офф можно прощаться уже сейчас, не дожидаясь официальных итогов сезона. «Локо» же приблизился к заветной цели — третьему месту в таблице, за которое он бьется с финским «Йокеритом».

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