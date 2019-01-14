Январский понедельник не сулит Приморью снега

СЕГОДНЯ 00:13 2019-01-14T00:13:09+03:00

Бесснежная зима все больше тревожит лесничих, у которых выгорает тайга, и аграриев - с озимыми они уже попрощались

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Сегодня, 14 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Приморью это обещает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется от −10 до +2°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух 0... −2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Воздух а −2... −4°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Воздух −1... +1°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что на Приморье движется циклон из Китая. Это принесет краю осадки в виде мелкого снега, однако выпадет он на востоке региона. Владивосток же по-прежнему останется без белого покрова на неясный срок.