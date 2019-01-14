Январский понедельник не сулит Приморью снега
Сегодня, 14 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Приморью это обещает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется от −10 до +2°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух 0... −2°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Воздух а −2... −4°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Воздух −1... +1°C.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что на Приморье движется циклон из Китая. Это принесет краю осадки в виде мелкого снега, однако выпадет он на востоке региона. Владивосток же по-прежнему останется без белого покрова на неясный срок.