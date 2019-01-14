2019-01-14T00:37:45+03:00
Общество

«Приморская рыба» по доступной цене не исчезнет с прилавков

Вице-губернатор поблагодарил участников программы за работу и подчеркнул, что она продолжится в 2019 году
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Более тысячи тонн рыбы по цене производителя отгружено в торговые сети Приморья. Об этом сообщили на совещании под руководством врио вице-губернатора Александра Костенко.

Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев сообщил, что по программе предприятия поставили в торговые сети края более тысячи тонн рыбы.

«Продукция распределялась напрямую по договорам, через Дальневосточный аукционный рыбный дом и Госпродагентство», — добавил руководитель ведомства.

По словам коммерческого директора «Фреш-25» Натальи Тихой, программа позволила увеличить товарооборот в несколько раз.

«Со 2 ноября по 9 января по каждой позиции было реализовано в два-шесть раз больше рыбы, чем за тот же период прошлого года», — сказала она.

Костенко поблагодарил участников программы за работу и подчеркнул, что она продолжится в 2019 году.

«Программа востребована, особенно в отдаленных районах. Спрос на рыбу высокий, поэтому нужно продолжать», — обозначил замглавы края.

Напомним, что программа «Приморская рыба» разработана по инициативе губернатора. Она позволяет жителям края приобрести рыбу с минимальной торговой наценкой.

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