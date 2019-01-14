Контрактница стала абсолютной чемпионкой ТОФ в "мужском" спорте

СЕГОДНЯ 01:05 2019-01-14T01:05:57+03:00

Все победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами

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Впервые на Тихоокеанском флоте прошёл открытый чемпионат по армейскому гиревому рывку. В Спортивном центре Владивостока собралось более шестидесяти атлетов.

Участников поделили на две возрастные и пять весовых категорий. По итогам состязаний первое место среди восьми команд заняли военнослужащие «Форсажа» — 22-й истребительный авиаполк.

На втором месте команда приморского объединения разнородных сил «Шторм».

Морпехи из команды «Залп» удостоились бронзы.

Сержант-контрактник Оксана Кирилюк — единственная представительница прекрасного пола на этих состязаниях — стала абсолютной чемпионкой.

Все победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.