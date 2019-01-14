Контрактница стала абсолютной чемпионкой ТОФ в "мужском" спорте
Впервые на Тихоокеанском флоте прошёл открытый чемпионат по армейскому гиревому рывку. В Спортивном центре Владивостока собралось более шестидесяти атлетов.
Участников поделили на две возрастные и пять весовых категорий. По итогам состязаний первое место среди восьми команд заняли военнослужащие «Форсажа» — 22-й истребительный авиаполк.
На втором месте команда приморского объединения разнородных сил «Шторм».
Морпехи из команды «Залп» удостоились бронзы.
Сержант-контрактник Оксана Кирилюк — единственная представительница прекрасного пола на этих состязаниях — стала абсолютной чемпионкой.
Все победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.