Ящуру не дали распространиться по Приморью

СЕГОДНЯ 01:22 2019-01-14T01:22:39+03:00

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Ветеринары осмотрели животных на свинофермах Приморья после вспышки ящура в комплексе «Русагро». Новых очагов заболевания не вспыхнуло.

«Специалисты обследовали свиноводческие хозяйства. Идёт клинический осмотр животных в хозяйствах всех форм собственности в зоне риска. Уже осмотрено более 3,7 тысяч животных. На сегодня новых очагов заболевания не выявлено», — сообщили в государственной ветеринарной службе Приморья.

Как бы то ни было, в Приморье есть необходимый запас вакцины для прививок в карантинной зоне.

Карантин после вспышки заболевания ввели 11 января по распоряжению администрации Михайловского района.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала, что на свинокомплексе «Русагро» в Михайловском районе под нож из-за ящура пустили 481 свинью.