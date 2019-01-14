2019-01-14T02:16:42+03:00
Происшествия

Пойманный во Владивостоке рецидивист сознался во всём

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Фигуранту грозит до семи лет, он взят под стражу
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Владивостокуфото - УМВД по Владивостоку
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Полицейские задержали жителя Владивостока по подозрению в краже и грабежах.

В дежурную часть Первореченского отдела полиции УМВД по Владивостоку обратилась продавец магазина. Женщина заявила об ограблении.

На место незамедлительно прибыл наряд. Установлено, что утром неизвестный зашел в магазин на улице Ульяновской, позаимствовал с прилавка мобильный телефон премиум-класса и скрылся.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний судимый житель Владивостока. В отделе мужчина сознался в еще одном грабеже и краже.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Фигуранту грозит до семи лет, он взят под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

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