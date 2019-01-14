Пойманный во Владивостоке рецидивист сознался во всём
Полицейские задержали жителя Владивостока по подозрению в краже и грабежах.
В дежурную часть Первореченского отдела полиции УМВД по Владивостоку обратилась продавец магазина. Женщина заявила об ограблении.
На место незамедлительно прибыл наряд. Установлено, что утром неизвестный зашел в магазин на улице Ульяновской, позаимствовал с прилавка мобильный телефон премиум-класса и скрылся.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний судимый житель Владивостока. В отделе мужчина сознался в еще одном грабеже и краже.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Фигуранту грозит до семи лет, он взят под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.