Жители Владивостока добились сокращения "слишком большого" детсада

СЕГОДНЯ 02:55 2019-01-14T02:55:50+03:00

При строительстве детских садов и школ Владивосток отказывается от гигантизма в пользу уюта и энергосберегающих технологий

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Девять детсадов проектируют и уже строят на сегодня во Владивостоке. Еще один на острове Русский поставили в резерв, сообщили в мэрии краевого центра.

Сроки ввода в эксплуатацию у всех объектов разные. И.о. главы города Олег Гуменюк обсудил ход работ со специалистами профильных управлений.

«Пока строительно-монтажные работы ведутся на улицах Маковского, 157 и Анны Щетининой, 28 в Снеговой Пади. Проекты двух объектов — на улицах Крыгина, 84 и Кипарисовой, 4 — проходят госэкспертизу. Еще два детских сада — оба в микрорайоне Патрокл — сейчас на стадии проектирования. На улице Тихвинской, 3 и Станюковича, 31а корректируется готовая проектно-сметная документация.

Всё непросто с садом на Постышева, 7а. Контракт с подрядчиком в стадии расторжения, так как решено вдвое сократить его вместимость. Нужно разрабатывать новый проект, по которому в сад пойдут не 350 детей, как планировалось, а 164», — доложил руководитель дирекции по строительству объектов ВГО Сергей Кравцов.

Олег Гуменюк подчеркнул, что такое решение принималось вместе с жителями. Теперь необходимо предусмотреть благоустройство на территории сквера, за сохранность которого они и выступали.

«Обязательно нужно сохранить за муниципалитетом право на все земельные участки, которые теперь не попадают в зону строительства, и к благоустройству подойти комплексно, — поручил и.о. главы города. — Здесь должна появиться полноценная зона для прогулок и отдыха, хорошая спортивная и детская площадки. Запланируйте освещение, установку лавочек и всего, что необходимо».

Как рассказали специалисты, детский сад на улице Анны Щетининой, 28 вместит 12 групп на 240 малышей. Новый двухэтажный сад на Маковского, 157 также рассчитан на 12 групп. По типовому проекту будут построены сады в микрорайоне Патрокл. Сады на Крыгина, Кипарисовой и Тихвинской рассчитаны на 120 детей каждый. Во всех учреждениях предусмотрены музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медкабинет.

«Кроме того, управлением градостроительства и архитектуры предложен земельный участок на острове Русский — под строительство детского сада на 240 малышей. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — добавил Кравцов.

Также в ближайшее время запланированы работы по проектированию двух новых школ на 825 человек каждая. Одна будет в микрорайоне Патрокл, другая — в Снеговой Пади.

Олег Гуменюк велел изучить опыт столичных проектировщиков, а также самые современные проекты школ, которые представлены на архитектурных и строительных выставках последних лет.

«Нужно перенимать передовой опыт, уходить от „гигантизма“, использовать современные дизайн-проекты, материалы и технологии строительства, в том числе энергосберегающие. Новые школы должны быть светлыми и уютными», — подчеркнул руководитель администрации города.