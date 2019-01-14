2019-01-14T03:15:20+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника СИЗО Владивостока осудили за сбыт наркотиков арестантам

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 10 лет строгого режима
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке вынесли приговор экс-сотруднику СИЗО, который за взятку пытался пронести наркотик в изолятор.

Приговором Ленинского суда бывший сотрудник владивостокского СИЗО осужден по двум уголовным статьям — за попытку сбыть наркотики в крупном размере и за получение взятки.

Как установлено в суде, преступления совершены летом 2017 года, когда фигурант служил младшим инспектором дежурной службы СИЗО-1.

Получив взятку в 3 тысячи рублей, инспектор попытался пронести на территорию изолятора наркотик, чтобы сбыть его арестованному.

Спрятав гашишное масло, злоумышленник прошел через контрольно-пропускной пункт СИЗО-1, однако был задержан оперативниками ГУФСИН.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 10 лет строгого режима. Мужчину лишили права трудиться в сфере исполнения наказаний на 7 лет. Кроме этого, суд лишил его специального звания «младший сержант внутренней службы». Приговор в силу пока не вступил.

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