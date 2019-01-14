Приморцы всё чаще называют детей Артёмами и Софьями
Ярополк, Силантий, Златослав, Макарий, Глафира, Стефанида, Виринея и Царина - в гордом меньшинстве
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Названы самые популярные в ушедшем году имена для новорожденных в Приморье. Чаще всего в прошлом году приморцы называли детей Артёмом, Софией, Викторией и Алисой.
Как рассказали в краевом департаменте ЗАГС, в 2018 году зарегистрировано 20 253 акта о рождении.
«Самым популярным именем для мальчиков, как и годом ранее, стал Артём, затем идут Александр, Михаил, Максим, для девочек — София, Виктория, Алиса», — уточнили в ведомстве.
Специалисты департамента отметили несколько самых редких имен: Ярополк, Силантий, Златослав, Макарий, Глафира, Стефанида, Виринея и Царина.