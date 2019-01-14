Приморцы всё чаще называют детей Артёмами и Софьями

СЕГОДНЯ 03:49 2019-01-14T04:09:51+03:00

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Названы самые популярные в ушедшем году имена для новорожденных в Приморье. Чаще всего в прошлом году приморцы называли детей Артёмом, Софией, Викторией и Алисой.

Как рассказали в краевом департаменте ЗАГС, в 2018 году зарегистрировано 20 253 акта о рождении.

«Самым популярным именем для мальчиков, как и годом ранее, стал Артём, затем идут Александр, Михаил, Максим, для девочек — София, Виктория, Алиса», — уточнили в ведомстве.

Специалисты департамента отметили несколько самых редких имен: Ярополк, Силантий, Златослав, Макарий, Глафира, Стефанида, Виринея и Царина.