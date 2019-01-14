Лесные пожары в Приморье "ушли на перерыв"

СЕГОДНЯ 04:10 2019-01-14T04:10:31+03:00

Всего в 2019 году в Приморье зарегистрировали уже 11 таежных возгораний

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За минувшие сутки лесных пожаров в Приморье не зафиксировано. При этом еще накануне, 12 января, были потушены два таких возгорания.

Как сообщили в краевом департаменте лесхозяйства, на утро понедельника, 14 января, в Приморье, по данным космомониторинга ИСДМ «Рослесхоз», выявлены пять тепловых аномалий.

Всего в 2019 году в Приморье зарегистрировали уже 11 лесных пожаров.

«Последние два потушены в субботу, 12 января, в Дальнегорске и Ханкайском районе. К их ликвидации привлекались 37 человек и восемь единиц техники», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 11 января решением краевой комиссии по ЧС в 19 муниципалитетах Приморья открыт пожароопасный сезон на землях лесфонда. Глава региона поручил организовать четыре дежурных и резервных группы для тушения лесов, а также провести порайонную ревизию сил и средств пожаротушения.

Если вы заметили лесной пожар, позвоните:

— на единый телефон «112»

— на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.